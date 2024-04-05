جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

جيهان الشماشرجي: شخصيتي مش شبه إنجي في كامل العدد

الكيمياء بيني وبين دينا الشربيني كبيرة وبحبها جدا

هنقدم جزء تاني من مسلسل جودر ونفس أعمل شخصية داليدا

بخطوات ثانية استطاعت جيهان الشماشرجي إثبات وجودها على الساحة الفنية، وخاصة الدراما التلفزيونية، وتشارك في رمضان هذا العام بأكثر من عمل.

تنوع آداء جيهان الشماشرجي بين مسلسلات جودر وكامل العدد، والحشاشين فيما بعد، وتحدثت في حوار خاص مع موقع صدى البلد عن اختياراتها ونجاح أعمالها الأخيرة.

ما كواليس اختيارك للمشاركة في مسلسل جودر؟

أنا اتبسطت جدا بمشاركتي في مسلسل ألف ليلة وليلة "جودر".. وعملت عليه تجربة أداء لشخصية أخرى من سنتين ولما جالي دور شروق حبيته

كان نفسي من زمان أعمل حاجة خيالية وفانتازي وتاريخية في نفس الوقت وده كله اتحقق في جودر.

ماهي أبرز ردود الفعل على أدوارك في جودر وكامل العدد؟

التعليقات كانت جيدة مبسوطة إني اشتغلت في أعمال اديتها من قلبي وأنا مابحبش اتفرج على نفسي وبتكسف جدا

ما انطباعك بعد العمل مع الفنان ياسر جلال في جودر؟

الفنان ياسر جلال شخص لذيذ ودمه خفيف وكان في كيمياء كبيرة بيننا في الكواليس.. وبنقعد نهزر سوا وهو بيساعد الممثل اللي قدامه.

كيف كانت ردود فعل فريق العمل بعد حريق اللوكيشن؟

كنت موجودة وقتها وزعلت على التعب والمجهود واللوكيشن اللي مليان ذكريات وكان شيء مؤسف.

هل كنتي بتتمني تقديم مسلسل جودر في 30 حلقة؟

المسلسل كان 30 حلقة فعلا ومازلنا بنصور الباقي.. والـ 15 حلقة الباقيين يا هينزلوا في رمضان اللي جاي أو أوف سيزون.

ما هو التشابهات بينك وبين شخصية إنجي في كامل العدد؟

إنجي مش شبهي خالص.. وهي بتصعب عليا عشان دايما بتختار الأشخاص الغلط ومش عارفة قيمة نفسها.

ماهي معايير اختيارك لأدوارك؟

توليفة العمل كاملة تشجعني على اختيار أدواري.. بداية من القصة والاسكريبت والإخراج وفريق العمل المشارك.. وكل التفاصيل بحطها في الحسبان.

هل خائفة من حصرك في أدوار معينة؟

مش شايفة إنه بيتم حصري في أدوار معينة.. وشكلي كان متغير في السفاح ولو في دور يتطلب إني أغير من شكلي وأنا مهتمة أعمله أكيد هغير من شكلي.

أنا بحب أشتغل حاجات مختلفة ومتنوعة وبنقي الشغل وأبقى مختلفة في عملي.

هل في خطة لتقديم موسم ثالث من مسلسل كامل العدد؟

أنا مستمتعة بنجاح كامل العدد حاليا.. واللي حصل في الجزء التاني وموضوع الجزء الثالث ده نسيبه لوقته.

ماهي كواليس مشهد الخطوبة الذي أصبح تريند المسلسل؟

مشهد الخطوبة في كامل العدد كان في حضور الكاست كله.. وكان في بهجة وفرحة ولذاذة والناس افتكرت الصور بجد.

احك لنا عن التعاون مع دينا الشربيني وتجربتك معها؟

كان في كيمياء كبيرة بيني وبين دينا الشربيني وأنا بحبها جدا.. والشغل معاها ممتع.

ما هي خطتك لأعمالك المستقبلية وأحلامك؟

بتمنى أعمل حاجات مختلفة ومتنوعة وأبقى فخورة بيها وأي ممثل بيتمنى يروح الأوسكار.

حدثينا تفاصيل مشاركتك في مسلسل الحشاشين؟

هظهر في الحلقات الأخيرة من الحشاشين بشخصية سلطانة قوية وهظهر مع ميرنا نور الدين وعمر الشناوي.

لو في شخصية تاريخية أو فنية تحبي تقدميها هتكون مين؟

أحب أقدم شخصية داليدا.. بحبها جدا وبحب قصتها.

وماذا عن أعمالك الفنية الفترة المقبلة؟

بشارك في فيلم فرقة الموت ، وهو عمل أكشن بقدم فيه شخصية سيلينا اللي بتساعد أحمد عز للقبض على آسر ياسين في زمن خط الصعيد، وهو من إخراج أحمد علاء.

كمان بشارك في فيلم الهوى سلطان، وهي قصة معاصرة عن صداقة بين أحمد داوود ومنة شلبي وبعمل دور خطيبته.

هل بتفرق معاكي تقدمي أدوار بطولة؟

مش مركزة أعمل أدوار بطولة حاليا قد إني أعمل حاجة حلوة وأبقى راضية عنها وأنا مش مؤمنة بموضوع الحظ بس ربنا كريم.