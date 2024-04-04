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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو: الدراما تحتاج جريمة غريبة وخيال مؤلف|فيديو

المستشار القانوني
المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو

أكد المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، أن عند التحدث عن دراما أو فن، لا بد أن يطلق الفنان العنان لخياله لأن الفن يعتمد على الخيال، وهي إذا كانت جريمة طبيعية لن يتم رصدها في الدراما، ولا بد من وجود خيال المؤلف في المسلسلات.

 

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو يكشف تفاصيل مثيرة

وكشف المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو في حوار لـ صدى البلد، أن الدراما تحتاج إلى جريمة غريبة ومثيرة ويتم حبكها في الإطار الدرامي، وإلا إذا كانت جريمة عادية لن يتم استعراضها أو استخدامها في العمل الدراسي.

واستكمل “اتصل بي محمد سامي وطلب شرح سن الممثلة ودرجة القيد في نقابة المحامين وشكل الكارنيه وشكل اللوحة كمان، وكان عنده فريق كامل للإشراف علي الأمور، وأثناء التصوير كان هناك جروب على الواتس آب للاهتمام بالتفاصيل كاملة، مثال اللوحة التي كانت متواجدة خلفها في القهوة ومكتوب عليها نعمة أبو علب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وميزان العدالة وأرضية سوداء وهي اللوحة المتواجدة في جميع المناطق الشعبية لتتماشى مع الطبيعة”.

 

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.


مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

 

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

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