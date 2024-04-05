عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تريند العيد .. ماذا يحدث عند وضع ماسك الكركديه؟

صدى البلد

انتشر ماسك الكركديه مؤخرا بشكل كبير على السوشيال ميديا فهو من أكثر الوصفات الطبيعية ذات الشكل الجذاب بفضل لونها الأحمر ، ولكن ما تأثيره على البشرة؟
 

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

موعد الكسوف الكلي 2024 بالساعة والدقيقة.. أهم المعلومات عنه

عشبة مهملة تعالج 11 مرضا أبرزها تسوس الأسنان .. تعرف عليها

ووفقا لما جاء فى موقع" بولد سكاي " فإن الكركديه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين صحة البشرة ومظهرها. 

إليك بعض فوائد ماسك الكركديه للبشرة:

مضاد للأكسدة

يحتوي الكركديه على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة قوية تُحارب الجذور الحرة التي تُسبب تلف خلايا البشرة.

مضاد للالتهابات

يساعد الكركديه على تقليل الالتهابات والتورم في البشرة، مما يُقلل من احمرارها وتهيجها.

مرطب

يعزز الكركديه ترطيب البشرة وجذب الماء إليها، مما يجعلها أكثر نعومة ونضارة.

 مقشر طبيعي

يُساعد الكركديه على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد خلايا البشرة، مما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا.

 موحد للون البشرة

يُساعد الكركديه على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات.

مضاد للشيخوخة

يقلل الكركديه على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة ويحافظ على مرونة البشرة.

معالج لحب الشباب

يعمل الكركديه على علاج حب الشباب والتهابات البشرة ويقلل من إفراز الدهون.

الكركدية التخلص من البقع الداكنة التهابات البشرة البقع الداكنة إزالة خلايا الجلد الميتة الجلد الميت الشيخوخة تحسين صحة البشرة تفتيح البشرة ترطيب البشرة فوائد ماسك الكركديه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقوة الضاربة | تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

انتهاء الدعم | تحذير رسمي من بايدن لـ نتنياهو بسبب غزة

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

موضوعات متعلقة

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

طريقة عمل كنافة نابلسية زى المحلات

تعالج الإجهاد والضعف.. اكتشف فوائد وأضرار حبوب الخميرة

تسالى العيد.. فوائد الترمس تفوق التوقع ويقي من أخطر الأمراض

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

دايما بتأجل وبتكسل .. حيل فعالة للتخلص من التسويف

غير اللى عارفينها.. أطعمة تعالج تساقط الشعر وتزيد قوته

ابهري ضيوفك .. طريقة عمل البسكويت المالح

ترشيحاتنا

لم ينظر إلى وجه كلوب.. لماذا خرج محمد صلاح من الملعب غاضبا؟

أسعار الذهب في الإمارات بدون مصنعية اليوم الجمعة

كسوف الشمس المنتظر| هل يؤثر على عدد أيام شهر رمضان؟.. وهذا موعد العيد

حناجر ع الفاضي| هجوم لاذع من عنتر هلال ضد شيرين وأنغام وآمال ماهر

كلام الناس زي التراب ينداس| رسالة نارية من رئيس الزمالك لجماهير النادي

رادار الأسعار .. إجراء حكومي جديد يغرّم هؤلاء مليوني جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار معقولة .. أفضل 3 سيارات أوتوماتيك صغيرة

مسلسل صدفة الحلقة 26 .. وزير التربية والتعليم يستجيب لمطالب ريهام حجاج

تريند العيد .. ماذا يحدث عند وضع ماسك الكركديه؟

احترس.. مكملات غذائية تضر الكبد

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ