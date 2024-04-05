تريند العيد .. ماذا يحدث عند وضع ماسك الكركديه؟

انتشر ماسك الكركديه مؤخرا بشكل كبير على السوشيال ميديا فهو من أكثر الوصفات الطبيعية ذات الشكل الجذاب بفضل لونها الأحمر ، ولكن ما تأثيره على البشرة؟



ووفقا لما جاء فى موقع" بولد سكاي " فإن الكركديه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين صحة البشرة ومظهرها.

إليك بعض فوائد ماسك الكركديه للبشرة:

مضاد للأكسدة

يحتوي الكركديه على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة قوية تُحارب الجذور الحرة التي تُسبب تلف خلايا البشرة.

مضاد للالتهابات

يساعد الكركديه على تقليل الالتهابات والتورم في البشرة، مما يُقلل من احمرارها وتهيجها.

مرطب

يعزز الكركديه ترطيب البشرة وجذب الماء إليها، مما يجعلها أكثر نعومة ونضارة.

مقشر طبيعي

يُساعد الكركديه على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد خلايا البشرة، مما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا.

موحد للون البشرة

يُساعد الكركديه على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات.

مضاد للشيخوخة

يقلل الكركديه على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة ويحافظ على مرونة البشرة.

معالج لحب الشباب

يعمل الكركديه على علاج حب الشباب والتهابات البشرة ويقلل من إفراز الدهون.