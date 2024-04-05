نوع بذور غير متوقع يعالج أشهر 10 مشاكل صحية| أبرزها النسيان والكوليسترول

تعد بذور الشيا من المواد الطبيعية القادرة على تحسين صحة الجسم والمساعدة فى علاج العديد من الأمراض.

ووفقا لموقع تايمز أو انديا فإن بذور الشيا هي بذور صغيرة سوداء أو بنية غنية بالعناصر الغذائية، مما يجعلها قوة غذائية حقيقية. تشمل فوائدها:

بذور الشيا غنية بالألياف التي تحسن الهضم وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحسن صحة القلب وتقلل من الالتهابات.

تحتوي على نسبة عالية من البروتين، الذي يُساعد على بناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة وتُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسن مستويات الكوليسترول.

بذور الشيا

تحسين بذور الشيا صحة العظام وهى مصدر غني بالكالسيوم والمغنيسيوم و اللذان يساعدان على تقوية العظام.

تعالج عسر الهضم وتقوى صحة الجهاز الهضمي وتقلل من الإمساك.

تحسين صحة البشرة والشعر حيث تساعد على ترطيب البشرة والشعر وتقلل من التجاعيد.

تقوية وظائف الدماغ مثل الذاكرة والتركيز.

تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقلل من الشهية.