أخبار التكنولوجيا|سامسونج تستعد لإطلاق أرخص موبايل فلاجشيب في 2024.. وواتساب يتيح ميزة جبارة لمنع الاختراق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
واتساب WhatsApp يتيح ميزة جبارة لمنع اختراق حسابك
يعمل تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على تكثيف تركيزه على خصوصية المستخدم، وأتاح التطبيق بالفعل تشفيرًا شاملاً للدردشات والقدرة على حماية عنوان IP من خلال المكالمات.
سامسونج تستعد لإطلاق أرخص موبايل فلاجشيب في 2024 .. تفاصيل
أطلقت شركة سامسونج هاتفها Galaxy S23 FE في أكتوبر الماضي، والذي يعد أرخص هاتف من الفئة الرائدة “ فلاجشيب” والنسخة الأرخص من Galaxy S23، كما يتميز الهاتف بتصميم شبابي أنيق للغاية.
ببطارية 6000 مللي أمبير.. تعرف على أحدث موبايل من Honor
كشفت شركة Honor الصينية عن هاتفها المميز Honor X7b 5G المخصص للفئة الشبابية والمتوسطة، مع عدد من القدرات الكبيرة أبرزها بطارية ضخمة و معالج قوي وكاميرا فائقة الدقة.
مايكروسوفت تزعم أن الصين تنشر معلومات مضللة عبر الذكاء الاصطناعي لأغراض سياسية
ادعت شركة مايكروسوفت الأمريكية في تقرير حديث لها أن الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لنشر المعلومات المضللة وإثارة الخلافات في جميع أنحاء قارة آسيا وتعميق الخلاف مع الولايات المتحدة.
جوجل تدرس فرض رسوم على عمليات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي
كشفت تقارير أن شركة جوجل تضع خططًا لفرض رسوم على ميزات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيكون أكبر تغيير في نموذج إيرادات الشركة في تاريخها.
هواوي تفاجئ الجمهور بسلسلة فلاجشيب جبارة.. تفاصيل
تستعد شركة هواوي الصينية إطلاق سلسلة جديدة من هواتف الفئة الرائدة “ فلاجشيب” حيث ستصدر الهواتف تحت اسم Huawei P70 تتضمن ثلاثة إصدارات على الأقل، هي P70 وP70 Pro وP70 Art.