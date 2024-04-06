أخبار التكنولوجيا|سامسونج تستعد لإطلاق أرخص موبايل فلاجشيب في 2024.. وواتساب يتيح ميزة جبارة لمنع الاختراق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعمل تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على تكثيف تركيزه على خصوصية المستخدم، وأتاح التطبيق بالفعل تشفيرًا شاملاً للدردشات والقدرة على حماية عنوان IP من خلال المكالمات.

أطلقت شركة سامسونج هاتفها Galaxy S23 FE في أكتوبر الماضي، والذي يعد أرخص هاتف من الفئة الرائدة “ فلاجشيب” والنسخة الأرخص من Galaxy S23، كما يتميز الهاتف بتصميم شبابي أنيق للغاية.

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتفها المميز Honor X7b 5G المخصص للفئة الشبابية والمتوسطة، مع عدد من القدرات الكبيرة أبرزها بطارية ضخمة و معالج قوي وكاميرا فائقة الدقة.

ادعت شركة مايكروسوفت الأمريكية في تقرير حديث لها أن الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لنشر المعلومات المضللة وإثارة الخلافات في جميع أنحاء قارة آسيا وتعميق الخلاف مع الولايات المتحدة.



كشفت تقارير أن شركة جوجل تضع خططًا لفرض رسوم على ميزات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيكون أكبر تغيير في نموذج إيرادات الشركة في تاريخها.

تستعد شركة هواوي الصينية إطلاق سلسلة جديدة من هواتف الفئة الرائدة “ فلاجشيب” حيث ستصدر الهواتف تحت اسم Huawei P70 تتضمن ثلاثة إصدارات على الأقل، هي P70 وP70 Pro وP70 Art.