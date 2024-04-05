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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تدرس فرض رسوم على عمليات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي

تحول جذري في جوجل
تحول جذري في جوجل

كشفت تقارير أن شركة جوجل تضع خططًا لفرض رسوم على ميزات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيكون أكبر تغيير في نموذج إيرادات الشركة في تاريخها.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن عدد من الخبراء يصفون القرار بالتحول الجذري الذي هو نتيجة طبيعية للنفقات الهائلة المطلوبة لتقديم الخدمة. 

 وفقًا للخيراء فإن خطة جوجل لفرض الرسوم ستترك كل لاعب رائد في القطاع التكنولوجي يقدم مجموعة متنوعة من نماذج الاشتراك لتغطية تكاليفها. 

وتتضمن مقترحات جوجل، التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة، تقديم الشركة حصريًا لميزة البحث الجديدة لمستخدمي خدمات الاشتراك المميزة، والتي يتعين على العملاء الاشتراك فيها بالفعل إذا كانوا يريدون استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي في أدوات جوجل الأخرى مثل Gmail ومجموعة مكتبه.

وينصب الكثير من التركيز داخل الذكاء الاصطناعي على التكلفة الهائلة للقوة الحاسوبية المستخدمة لتدريب النماذج التوليدية المتطورة. 

وفي العام الماضي، أجرت أمازون عملية تدريب واحدة كلفت 65 مليون دولار، وفقا للمهندس جيمس هاميلتون، الذي يتوقع، في المستقبل القريب، أن تتجاوز الشركة حاجز المليار دولار.

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