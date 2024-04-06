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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

واتساب WhatsApp يتيح ميزة جبارة لمنع اختراق حسابك

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

يعمل تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على تكثيف تركيزه على خصوصية المستخدم، وأتاح التطبيق بالفعل تشفيرًا شاملاً للدردشات والقدرة على حماية عنوان IP من خلال المكالمات.

 

 وأتاح واتساب WhatsApp ميزة جديدة لمستخدميه وهي خيار تعطيل معاينات الروابط لتعزيز الخصوصية بشكل أكبر، ورصد موقع WABetaInfo الإصدار التجريبي2.24.8.11 لنظام أندرويد والإصدار 24.7.10.76 لنظام التشغيل iOS يضيف مفتاح تبديل "تعطيل معاينات الارتباط". 

 

ولن يؤدي تمكين هذه الميزة إلى إنشاء معاينات للروابط التي يشاركها المستخدم، ولكن ستظل ترى معاينات للروابط التي شاركها الآخرون الذين لم يقوموا بتشغيل هذه الميزة. 

 

وفقًا للموقع فإن الخيار متاح بالفعل للمستخدمين على القناة التجريبية ويمكن تفعيله من خلال هذه الخطوات : 

 

  • افتح تطبيق واتساب واضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.
  • انتقل إلى الإعدادات ثم اضغط على خيار الخصوصية.
  • انتقل إلى القسم المتقدم في أسفل الصفحة.
  • قم بتشغيل خيار تعطيل معاينات الارتباط.
  • بمجرد التمكين، لن تظهر لك المعاينات بعد الآن.

 

 

واتساب WhatsApp خصوصية المستخدم ميزات واتسآب منع اختراق حساب واتساب

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