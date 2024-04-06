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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أطعمة تحسن صحة القلب وتحميه من الأمراض

القلب
القلب

تعد أمراض القلب من أكبر مسببات الوفاة فى العالم لذا يجب معرفة الطرق التى تساعد فى الوقاية منها.

ويعد النظام الغذائي الصحي من أهم العوامل التي تساعد على الوقاية من هذه الأمراض لذا نعرض لكم أطعمة تحسن صحة القلب وفقا لما جاء فى موقع  تايمز أوف إنديا.

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 الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة كالخَبز والشوفان الكامل لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن وهى تساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول وضغط الدم.


 بذور الكتان

ملعقة كبيرة من بذور الكتان يوميًا تساعد على الحفاظ على ضغط الدم ومنع ارتفاعه وتحتوي على حمض ألفا لينولينيك الذي قد يفيد الأشخاص المصابين بأمراض القلب.


المكسرات

غنية بالدهون غير المشبعة وقليلة الدهون المشبعة وهى تحمى القلب من الكوليسترول وغنية بالألياف التي تمنع امتصاص بعض الكوليسترول في مجرى الدم.

فوائد-المكسرات-الصحية
فوائد-المكسرات-الصحية


 أطعمة الصويا

تحتوي على مستويات منخفضة من الدهون المشبعة ولها تأثير على خفض الكوليسترول.

 

 عصير الشمندر

ثبت أنه يخفض ضغط الدم وغني بالنترات التي لديها القدرة على تقليل ضغط الدم المرتفع وحماية القلب من الأمراض حيث كوب واحد من عصير الشمندر يوميًا يقلل من علامات الالتهاب في الأوعية الدموية.

القلب التحكم في الكوليسترول أطعمة تحسن صحة القلب خفض ضغط الدم خفض الكوليسترول صحة القلب

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