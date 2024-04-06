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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جاب من الآخر.. بكاء وشتائم ريم طارق عند مشاهدة حسن شاكوش

ريم طارق وطليقها
ريم طارق وطليقها

وقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

وسخر رامز من شاكوش وطليقته قائلا:" استباحوا بعض وسيرتهم على كل لسان".

ودخلت ريم طارق فى حالة صدمة وبكاء عندما شاهدت حسن شاكوش وجها لوجه وحاولت الهرب مرددة:" مش هينفع أكمل الحلقة أنت متعرفش أذانى إزاى".

وكالت ريم طارق عددا من الشتائم لرامز جلال والمصورين.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

السقا وباسم سمرة

 

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

احمد السقا احمد حسام ميدو احمد حسام المهرجانات الناصر زيدان ام بي سي مصر برنامج رامز جاب من الاخر

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رامز جاب من الآخر.. بكاء وشتائم ريم طارق عند مشاهدة حسن شاكوش


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