صدمة وتطاول وإنهاء الحلقة.. أبرز ما حدث بين شاكوش وطليقته مع رامز

وقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

سخر رامز من شاكوش وطليقته قائلا:" استباحوا بعض وسيرتهم على كل لسان".

ودخلت ريم طارق فى حالة صدمة وبكاء وصراخ شديد بعد مشاهدة طليقها حسن شاكوش وجها لوجه وطالبت رامز بإنهاء البرنامج فورا.

ووجهت ريم طارق كيلا من الشتائم لرامز جلال وفريق الإعداد رافضة استكمال الحلقة، معقبة:" انت مريض يا رامز انت بتحطنى فى مشاكل كدة والله ما هكمل الحلقة".

من جانبه أبدى حسن شاكوش امتعاضه الشديد من طليقته ريم طارق، بل وتطاول عليها قائلا:" مالهاش لازمة" ورفض استكمال الحلقة.

وأنهى رامز جلال حلقته سريعا مؤكدا أن هدفه الوحيد منها هو محاولة الصلح بين شاكوش وطليقته.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.