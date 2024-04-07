عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

نشر الفنان أحمد الفيشاوى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهو يرسم وشما جديدا على جسمه.

وتسبب مقطع الفيديو الذى نشره أحمد الفيشاوى فى حالة من الجدل الواسع عبر حسابه على إنستجرام حيث هاجمه عدد من المتابعين بسبب فعله.  

وتذكر الفنان أحمد الفيشاوي والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وهو يستخدم السبحة الخاصة به.

ونشر الفيشاوي مجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقًا: “سبحة الانسان الأجمل والأطيب الأستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي وأفتخر وواحشني يا أبي .. تقبل الله منا ومنكم رمضان كريم”.

حل الفنان أحمد الفيشاوي،  ضيفا على  الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "على المسرح" المذاع على قناة " الحياة".

وقال الفيشاوي : انا مش بندم على أي تاتو عملته ومش بمسح تاتو عشان أعمل تاتو جديد".

وتابع:" التاتو من أيام الفراعنة وأنا فرعوني، والفراعنة كانوا بيرسموا على جسمهم ".

وأكمل احمد الفيشاوي :" التاتو فلكلور شعبي وأي تاتو أنا عمله مقتنع بيه ومش بفكر أشيله أو أغيره".

وكشف الفيشاوي سبب عدم مشاركته في فيلم ولاد رزق 3 الذي يتم تصويره حاليا؟، قائلا:" مكنش فيه توافق في الوقت بما يسمح لي المشاركة في ولاد رزق 3 "، مضيفا:" الوقت مكنش سامح لمشاركتي في فيلم ولاد رزق 3 ".

وأكمل: "مواعيد تصوير الفيلم لم تتوافق مع مواعيدي وبالتالي اعتذرت عن المشاركة في الفيلم "، مضيفا: "لم أنسحب بسبب نجومية أي بطل من ابطال الفيلم على حسابي ".

وتابع الفيشاوي: "أنا راضي عن مشاركتي في فيلم عادل مش عادل والمنتج راضي عن إيرادات الفيلم".

احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى الراحل فاروق الفيشاوي وشم احمد الفيشاوى أفلام أحمد الفيشاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

يغطي جميع العواصم العربية ويحمل أسلحة نووية وكيميائية.. هذا هو المشروع الصاروخي الإسرائيلي للحرب الشاملة

موضوعات متعلقة

رامي صبري يكشف تفاصيل حياته في سولد أوت

ياسر جلال ونور اللبنانية يكشفان تفاصيل مسلسل «جودر» مع أسامة كمال الأربعاء المقبل

شريف سلامة ودينا الشربينى مع إسعاد يونس في عيد الفطر

لكل مجتهد نصيب.. أول تعليق من كزبرة على منتقدي صوره بالجامعة الأمريكية

هاني شاكر يحيي حفلا في الأوبرا بمناسبة أعياد الربيع.. 29 أبريل

مع سيارة نعمة الأفوكاتو.. مفاجأة مي عمر لجمهورها فى العيد

أثار الجدل.. حقيقة تكريم كزبرة فى الجامعة البريطانية| تفاصيل

نادين نسيب نجيم تكشف كواليس صفع محمد الأحمد لها

ترشيحاتنا

تشكيل رؤساء الصحف الجدد.. فرحات بالأهرام وعفيفي بأخبار اليوم ولطفي بدار التحرير

عشيق مراتي.. مطاردة وأكشن لتحرير موظف مختطف في أكتوبر

استثناء هذه المشروعات من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

دعاء ختم القرآن ليلة 29 رمضان.. سُنة عظيمة في آخر ليلة وترية

19 مليون جنيه.. صدمة جديدة لتجار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

ما علاقة الخمر؟ أكبر معمر بالعالم يكشف سرا خطيرا

أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

سأعتزل بعد 4 أعوام.. هالة صدقي تكشف سبب ابتعادها عن الفن

الأرصاد توضح حقيقة ضرب العاصفة «نهال» مصر.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الريفية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ