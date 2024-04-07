في ظل الانخفاضات.. سعر جيتور X70 موديل 2024 بالسوق المصري

تنتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2024 ، تلبي احتياجات المواطنين في الحصول علي طرازات تساعدهم في الذهاب الي أعمالهم والتنقل مع اسرهم ، بالإضافة الي ان سوق السيارات شهد تراجعا في أسعار الإصدارات الجديدة بعد استقرار سعر صرف الدولار .
- مواصفات جيتور X70 موديل 2024 :
زودت سيارة جيتور X70 موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة من ضمنها ، عجلات مقاس 18 بوصة،
ووسائد هوائية ، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات، وEBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا.
كما تمتلك جيتور X70 موديل 2024 أيضا ، تكييف ثنائي المناطق ، وزر لإدارة المحرك ، بها ومرايات ضم كهربائية، ويمكن التحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات، وبها مقاعد وعجلة قيادة جلدية، ونظام صوتي ، وشاشة تحكم تعمل باللمس مقاس 10 بوصة ، ومخرج USB ، وبلوتوث، و6 سماعات ، وراديو ، و 3 مخارج V12.
- محرك جيتور X70 موديل 2024 :
ويصل عزم دوران جيتور X70 موديل 2024 الي 210 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10 ثواني ، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل قوتها الي 147 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
- أسعار جيتور X70 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2024 يصل سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 184 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2024 يصل سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 254 ألف جنيه .