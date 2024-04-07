تنتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2024 ، تلبي احتياجات المواطنين في الحصول علي طرازات تساعدهم في الذهاب الي أعمالهم والتنقل مع اسرهم ، بالإضافة الي ان سوق السيارات شهد تراجعا في أسعار الإصدارات الجديدة بعد استقرار سعر صرف الدولار .

- مواصفات جيتور X70 موديل 2024 :

زودت سيارة جيتور X70 موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة من ضمنها ، عجلات مقاس 18 بوصة،

ووسائد هوائية ، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات، وEBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا.

في ظل الانخفاضات..سعر جيتور X70 موديل 2024 بالسوق المصري

كما تمتلك جيتور X70 موديل 2024 أيضا ، تكييف ثنائي المناطق ، وزر لإدارة المحرك ، بها ومرايات ضم كهربائية، ويمكن التحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات، وبها مقاعد وعجلة قيادة جلدية، ونظام صوتي ، وشاشة تحكم تعمل باللمس مقاس 10 بوصة ، ومخرج USB ، وبلوتوث، و6 سماعات ، وراديو ، و 3 مخارج V12.

- محرك جيتور X70 موديل 2024 :

في ظل الانخفاضات..سعر جيتور X70 موديل 2024 بالسوق المصري

ويصل عزم دوران جيتور X70 موديل 2024 الي 210 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10 ثواني ، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل قوتها الي 147 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار جيتور X70 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

في ظل الانخفاضات..سعر جيتور X70 موديل 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2024 يصل سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 184 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2024 يصل سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 254 ألف جنيه .