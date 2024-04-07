محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا مع ليفربول

اعلن الإعلامي احمد شوبير عن تحقيق محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لانجاز جديد مع ناديه.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمد صلاح يصبح أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج تسجيلاً للاهداف أمام مانشستر يونايتد على ملعب الاولد ترافورد".

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لليفربول في مرمي مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بالدوري الانجليزي.

تقام القمة النارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن المدير الفني للريدز، يورجن كلوب، عن تشكيلة ليفربول لهذه المواجهة المهمة، حيث سيكون النجم المصري محمد صلاح جزءًا من خط الهجوم.

تشكيل ليفربول:

- حراسة المرمى: كيليهر.

- خط الدفاع: برادلي، كونساه، فان دايك، روبرتسون.

- خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي.

- خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.