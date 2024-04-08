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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر.. كيفية الحصول عليها وموعد صرفها

منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة

يتساءل عدد من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية عن أخر التطورات بشأن منحة عيد الفطر المبارك التى تقدر بقيمة 500 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على منحة عيد الفطر.

كيفية الحصول على منحة عيد الفطر

تُصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المُستفيد، من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف.

وتُصرف المنحة للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية، لأن عدد العمالة غير المنتظمة المقيدين بقاعدة البيانات بالوزارة مليون و100 ألف عامل.

موعد صرف منحة عيد الفطر

ومن المقرر أن يتم صرف منحة عيد الفطر والتى تقدر قيمتها بقمية 500 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة خلال ساعات قبل انتهاء شهر رمضان، ويأتى ذلك طبقا لتوجيهات مديريات العمل في المحافظات لحصر المُستحقين لمنحة عيد الفطر.

المستحقون لمنحة عيد الفطر

وكشفت فيه مصادر حكومية مصرية، أن بعض الجهات ستصرف مرتب شهر للعاملين بها، منحة عيد الفطر 2024، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان .

وقالت مصادر إن 90% من الجهات والمصالح الحكومية ستصرف منحة عيد الفطر 2024، لكن بنسب متفاوتة، تبدأ من 500 جنيه، وتصل إلى مرتب شهر للجهات الحكومية المحققة للأرباح، وذات الطابع الاستثماري كل في مجاله.

وأوضح المصدر، أن “الجهات الحكومية التي قررت ذلك، ولكنها لم تعلن رسميا حتى الآن، هي: وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، والكهرباء وشركات البترول والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية بالقطاع العام، بالإضافة إلى دواوين الوزارات، وشركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي”.

وأضاف المصدر أن “الجهات المذكورة اعتادت صرف منحة للعاملين بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، والمناسبات الدينية المهمة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي”.

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ضوابط صرف المكافآت للموظفين فى الأعياد

وبشكل عام قامت وزارة المالية بتحديد 3 عناصر أساسية لصرف مكافآت للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة في المناسبات القومية والأعياد.

العنصر الأول أن يتم منح المكافأة لمن يستحق ممن عمل على أداء أعمال غير اعتيادية وأداء عمل متميز وغير مرتبطة بحلول مناسبات أو أعياد.

والعنصر الثاني هي أن هذه المكافآت قررت بقيم مقطوعة إعمالًا لنص المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والمادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017.

العنصر الثالث الخصم بتلك المكافآت على الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهة الإدارية، وقد ذكر ذلك بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 2024 الذي يضع ضوابط لحوكمة استحقاق وصرف مكافآت يصادف صرفها حلول الأعياد أو المناسبات والخصم بها على الموازنة العامة للدولة.

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