دعاء العشر الأواخر في رمضان.. ردده من الآن بالإفطار وخلال قيام الليل

ساعات وتنطلق أيام العتق من النار العشر الأواخر من رمضان، وخص الله عز وجل فيها ليلة خير من 1000 شهر، أخفاها الله حتى يجتهد المسلم في جميع الأيام العشر بالصلاة والدعاء والصيام والذكر، فاحرص على الدعاء لعلك تصادف هذه الليلة.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عني).

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومه الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك و نقمتك، ووفقني فيه لقراه آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك، يا أجود الأجودين.

اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، أوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك، يا أبصر الناظرين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك، بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.

اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.

دعاء العشر الأواخر

اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل، والهرم، والمأثم، والمغرم.).

(اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل).

(اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك).

(اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيتي).

(اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار).

(اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى).

(ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما).

(رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ۚربنا وتقبل دعاء).

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ۚ).

(اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي -وقال عثمان: عوراتي- وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي).

