خامنئي يؤم المصلين بعد غياب.. إيران تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر.

وحسب "روسيا اليوم"، قال مكتب خامنئي: إنه "يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء، وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني؛ فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر".

يشار وفق "روسيا اليوم" إلى أنه

ومن المقرر أن يؤم المرشد الإيراني المصلين هذه المرةَ في صلاة عيد الفطر، بعد مدة طويلة بسبب فيروس كورونا.

وسيلقي خطبتها، ومن المحتمل أن يتطرق في خطبته إلى "الحرب في غزة والهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق؛ فضلًا عن ملفات إقليمية ودولية وأخرى داخلية".