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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جاهزية المساجد والساحات.. محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف علي استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.


وفى بداية الاجتماع قدم محافظ الجيزة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 
كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية ومواطني وأهالي محافظة الجيزة.

 
وخلال اللقاء أعلن محافظ الجيزة جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة  لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بكافة أنحاء المحافظة مؤكداً أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها وذلك استعدادا لاستقبال المصلين.

 
واطلع محافظ الجيزة علي استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد حيث تم تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافي وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين في اطار تنفيذ إجراءات السلامة العامة إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة الإشغالات من محيط المساجد والساحات دوريا مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد بالإضافة إلى منع التعدي على الطريق العام أو البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين. 


وأضاف محافظ الجيزة أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصه بالمديرية .


وأشار محافظ الجيزة أنه يتم تكثيف الرقابة على اماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة واللحوم والدواجن وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.


كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين والأحياء والمراكز بالمرور على المخابز ومستودعات الأنابيب للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة .


كما وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة أجازة العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.


وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الاماكن التى تمثل خطورة داهمة سواء بالسقوط أو الاشتعال ومنع تراكم أية مخلفات أو المواد القابلة للاشتعال بمخازن الإشغالات بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المرور على الاستوديوهات الفنية وقاعات الافراح للتأكد من الالتزام باشتراطات الحماية المدنية واستيفاء التراخيص اللازمة للتشغيل.

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