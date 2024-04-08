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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العقد الذهبي.. عضو القومي للمرأة: إنجازات كبيرة للسيدة المصرية

صدى البلد

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومي للمرأة، إن الشعب المصري بالكامل مقبل على الجمهورية الجديدة بحالة من الحب والطموح لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التي بدأها الرئيس .

وأضافت رانيا يحيى لـ “صدى البلد”، أن مصر دولة مؤسسات ودولة عريقة وعميقة ونتشرف أننا مصريون، والشعب مؤمن بالرئيس ويحبه ندعم ما تم إنجازه للمرأة المصرية خلال العشر سنوات السابقة .

وأشارت إلى أن المرأة حظيت بحقوق لم تحصل عليها من قبل في عهد الرئيس الذي يتحدث دائما عن دعم المرأة المصرية للبلاد .

ونوهت عضوة المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية وصلت في عهد الرئيس لمناصب لم تصل إليها من قبل، فأصبحت وزيرة بوزارات هامة  ومحافظة وعضوة في مجلس النواب والشيوخ ووصلت لمنصب مستشارة الرئيس للأمن القومي وقاضية وبالفعل أثبتت كفاءتها في جميع المناصب.

منذ إعلان الرئيس 2017 عام المرأة ومن ثم بدأت تتولى المناصب القيادية وتحصل على المساواة واستطاعت أن تأخذ نسبة 25% من التمثيل البرلمانى ، ووصلت للوزارات الصعبة فأصبح هناك 8 وزيرات فى الوزارة المصرية وهو أمر لم يحدث من قبل .

وقد تم إطلاق استراتيجية 2030، لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية.

كما أكد الرئيس السيسي على دعمه لدور المرأة وحقوقها، في جميع مؤتمراته، وأن طلباتها ستكون قيد التنفيذ، وبالفعل خطت المرأة خطوات هامة في تاريخها، وأبرزها منح المرأة مقاعد بمجالس إدارات البنوك ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار وتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز .

وتم إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها «قانون المواريث» والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات.

وقد تم تفعيل دور المجلس القومي للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات الهامة التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها فى تفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماع.

 

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