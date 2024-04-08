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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فوائد الجرجير تفوق توقعاتك.. يحمي من 10 أمراض

جرجير
جرجير

 الجرجير غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات A و C و K، وحمض الفوليك، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم.

إليك بعض فوائد الجرجير المذهلة وفقا لموقع ديلي ميل:

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1. تعزيز صحة القلب:

يحتوي الجرجير على النترات التي تُوسّع الأوعية الدموية وتُحسّن تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. الوقاية من السرطان:

 الجرجير غني بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، مما يُقلّل من خطر الإصابة بالسرطان.

3. تحسين وظائف الدماغ:

يساعد الجرجير على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، وذلك لاحتوائه على فيتامين K.

4. تعزيز صحة العظام:

يعد الجرجير مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

5. تقوية جهاز المناعة:

يساعد فيتامين C الموجود في الجرجير على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

6. تحسين الهضم:

يعد الجرجير مصدرًا غنيًا بالألياف التي تُحسّن الهضم وتُقلّل من خطر الإصابة بالإمساك.

7. تعزيز صحة البشرة:

يساعد فيتامين C الموجود في الجرجير على تعزيز صحة البشرة ومحاربة التجاعيد.

8. إنقاص الوزن:

يعد الجرجير منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في إنقاص الوزن.

9. تحسين صحة العيون:

يعد الجرجير مصدرًا غنيًا بفيتامين A، وهو ضروري لصحة العيون والوقاية من أمراض العيون.

10. محاربة الالتهابات:

يساعد الجرجير على محاربة الالتهابات في الجسم.

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