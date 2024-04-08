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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لابيد يؤكد على إمكانية صفقة مع حماس رغم كل شيء

صدى البلد


صرح زعيم المعارضة في كيان الاحتلال الصهيوني يائير لابيد بأنه بحث مع سوليفان الأوضاع على الحدود مع لبنان ومساعي إعادة السكان إلى الشمال.
كما قال  لابيد انه ناقش مع سوليفان قضية اليوم التالي في غزة والأهمية القصوى لاستعادة الرهائن في أسرع وقت ممكن.
وصرح زعيم حزب "يش عتيد" للصحفيين خارج وزارة الخارجية الأمريكية أنه في رأيه، فإن التبادل للاسرى مع حماس أمر صعب ولكنه "ممكن".

وناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الـ 133 المتبقين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة خلال اجتماع في واشنطن يالوم الاثنين.

وقال لابيد “أخبرت وزير الخارجية أن مواطني إسرائيل متحدون حول الدعوة إلى عودة الأسرى”.

وأضاف زعيم حزب "يش عتيد": "جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي، لا يمكننا أن نرتاح حتى نرى الجميع يعودون إلى ديارهم".

وقال، متحدثاً بعد استئناف المفاوضات رفيعة المستوى بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في القاهرة : "هذه صفقة قد لا نحبها، لكنها قابلة للتنفيذ وبالتالي يجب إبرامها".

وفي أواخر مارس أبلغت حماس الوسطاء بأنها ملتزمة بمطالبها بـ"وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب [جيش الدفاع الإسرائيلي] من قطاع غزة، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى". 
وقد رفضت إسرائيل مراراً وتكراراً شروط المجموعة ووصفتها   بأنها "وهمية".

وبعد وقت قصير من تصريحات لابيد، أعلن علي بركة، الذي يدير "العلاقات الوطنية" لحماس في الخارج، أن الحركة ترفض الاقتراح الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار المقترح في القاهرة،  حسبما ذكرت رويترز  .
 

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