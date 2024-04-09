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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لماذا عليك المواظبة على الخروب؟.. فوائد غير متوقعة

فوائد الخروب
فوائد الخروب

الخروب هو نوع من الأشجار التي تنتج حبات بنيّة اللون ومتوسطة الحجم تُستخدم في تحضير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، وإليك بعض الفوائد غير المتوقعة لتناول الخروب، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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فوائد الخروب

مصدر غذائي غني: الخروب يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن. يُعتبر تناول الخروب جزءًا من نظام غذائي متوازن ومتنوع.

الألياف الغذائية: يحتوي الخروب على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي تلعب دورًا هامًا في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء السليمة. تساعد الألياف على تنظيم الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك وتقليل مخاطر الأمراض المعوية.

مضادات الأكسدة: يحتوي الخروب على مجموعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والتانينات. تعمل مضادات الأكسدة على مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والحماية من بعض أمراض السرطان.

خفض ضغط الدم: بفضل احتوائه على البوتاسيوم، يمكن أن يساعد تناول الخروب في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

تأثير مهدئ: يُعتبر الخروب مصدرًا للتربتوفان، وهو نوع من الأحماض الأمينية التي تعزز إفراز السيروتونين في الجسم، وهو مادة كيميائية تلعب دورًا هامًا في التحكم بالمزاج وتعزيز الشعور بالسعادة والهدوء.

على الرغم من هذه الفوائد المحتملة، يجب أن نلاحظ أنه ينبغي تناول الخروب كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع، ولا ينبغي الاعتماد عليه كمصدر وحيد للتغذية، إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو لديك حساسية لأي مكونات في الخروب، يجب استشارة الطبيب قبل تضمينه في نظامك الغذائي.

فوائد الخروب الخروب خفض ضغط الدم مضادات الأكسدة الألياف الغذائية مصدر غذائي غني ن العناصر الغذائية المفيدة تنظيم الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي ​​​​​​​health

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