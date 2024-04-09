احترس.. أطعمة تسبب رائحة العرق الكريهة

بعد رائحة العرق الكريهة من أكثر المشكلات شيوعا في الصيف و لكن ما لا يعرفه كثيرون أنها تزداد قوة بسبب تناول بعض الأطعمة والمشروبات.

ووفقا لما ذكره موقع فارمسي نعرض لكم أهم الأطعمة التي تسبب رائحة العرق الكريهة:

الثوم والبصل: تحتوي هذه الخضروات على مركبات الكبريت التي تخرج من الجسم عبر العرق والبول.



اللحوم الحمراء: قد تؤدي عملية هضم اللحم الأحمر إلى إفراز مركبات تخرج من الجسم مسببة رائحة العرق الكريهة.



الأطعمة الغنية بالدهون: تتطلب هذه الأطعمة طاقة أكبر للهضم، مما قد يؤدي إلى زيادة رائحة العرق الكريهة.



الكافيين: قد يسبب الكافيين زيادة رائحة العرق الكريهة خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق.



الكحول: يسبب الكحول توسع الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى زيادة التعرق.



الأطعمة الحارة: ترفع حرارة الجسم وتزيد من إفراز العرق، مما قد يسبب رائحة قوية.