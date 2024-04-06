عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مادة شائعة تستخدم في الكحك تدمر الخصوبة وتسبب أمراضا خطيرة.. تحذير

الكحك ومخبوزات العيد
الكحك ومخبوزات العيد

يستخدم السمن الصناعي “ السمن النباتي” بشكل شائع في إعداد الكحك ومخبوزات العيد خاصة أن سعره رخيص ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه يسبب أضرارا صحية خطيرة تفوق التوقعات.

ووفقا لما جاء في موقع “ تايمز اوف انديا” فإن السمن الصناعي هو نوع من الدهون المصنعة من الزيوت النباتية ويمر الزيت بعملية تسمى الهدرجة والتي تجعله صلبًا في درجة حرارة الغرفة.

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

عشبة مهملة تعالج 11 مرضا أبرزها تسوس الأسنان .. تعرف عليها

 أمراض القلب

يحتوي السمن الصناعي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، والتي تُعرف بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن تؤدي هذه الدهون إلى تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 السمنة

السمن الصناعي غني بالسعرات الحرارية، مما يعني أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

السمنة
السمنة

 السكري

يُعتقد أن السمن الصناعي يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

الرسول نهى عن تناوله وأمر بأكله في حالات أخرى..معلومات مثيرة عن طعام رمضاني

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

معجزة ربانية| توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان

 السرطان

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تناول السمن الصناعي قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

 ضعف الخصوبة

أظهرت بعض الدراسات أن السمن الصناعي قد يؤثر سلبًا على الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.

السمن الصناعي امراض القلب تراكم الكوليسترول تدمر الخصوبة النوبات القلبية الكوليسترول الضار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

موضوعات متعلقة

عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المثانة .. إليك الأعراض والعلاج

القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

نوع بذور غير متوقع يعالج أشهر 10 مشاكل صحية| أبرزها النسيان والكوليسترول

العالم مقلوب عليه .. إليك الفرق بين الكسوف والخسوف

بديل البيتيفور .. طريقة عمل بسكويت اللانكشير

تريند العيد .. ماذا يحدث عند وضع ماسك الكركديه؟

ترشيحاتنا

داعيًا لوقف النار بغزة.. سوناك: الصراع بين إسرائيل وحماس يجب أن ينتهي

سعر أقل عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 7-4-2024

اعتقال ودهس.. شرطة الاحتلال تفرق تظاهرات تل أبيب بالقوة

قالي كلمة وجعتني أوي .. مجدي الجلاد يكشف سرا في حياة مبارك

الخميس بداية التحسن.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

الفنان دياب: «امشي في طريقك عدل يحتار عدوك فيك»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل هاني شنودة وفرقة المصريين في عيد الفطر

مادة شائعة تستخدم في الكحك تدمر الخصوبة وتسبب أمراضا خطيرة.. تحذير

أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه .. أرخص السيارات في السوق المصري

بدل ما تشتري جديد .. وصفات منزلية للتخلص من بقع الصدأ

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ