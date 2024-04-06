مادة شائعة تستخدم في الكحك تدمر الخصوبة وتسبب أمراضا خطيرة.. تحذير

يستخدم السمن الصناعي “ السمن النباتي” بشكل شائع في إعداد الكحك ومخبوزات العيد خاصة أن سعره رخيص ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه يسبب أضرارا صحية خطيرة تفوق التوقعات.

ووفقا لما جاء في موقع “ تايمز اوف انديا” فإن السمن الصناعي هو نوع من الدهون المصنعة من الزيوت النباتية ويمر الزيت بعملية تسمى الهدرجة والتي تجعله صلبًا في درجة حرارة الغرفة.

أمراض القلب

يحتوي السمن الصناعي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، والتي تُعرف بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن تؤدي هذه الدهون إلى تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

السمنة

السمن الصناعي غني بالسعرات الحرارية، مما يعني أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

السمنة

السكري

يُعتقد أن السمن الصناعي يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

السرطان

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تناول السمن الصناعي قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

ضعف الخصوبة

أظهرت بعض الدراسات أن السمن الصناعي قد يؤثر سلبًا على الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.