لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

يعد الكحك من الأطعمة المرتبطة بعيد الفطر ويتم إعداده بطرق مختلفة ولكن ما لا يعلمه كثيرون ان إضافة السمسم له تكسبه العديد من الفوائد.



نعرض لكم اهم فوائد اغضافة السمسم الى الكحك وذلك وفقا الى ما جاء في موقعThe World's Healthiest Foods

غني بالفيتامينات والمعادن: فيتامين E، فيتامينات B، فيتامين K الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفسفور، الزنك.

الألياف و تُساعد على الهضم وتُنظم مستويات السكر في الدم.

مضادات الأكسدة حيث تُحارب الجذور الحرة وتُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



إضافة السمسم إلى الكحك تحمى من أمراض القلب ويُقلل من الكوليسترول الضار ويُحسن صحة الأوعية الدموية.

السمسم غني بالكالسيوم الذي يُقوي العظام ويُقلل من خطر هشاشة العظام لذا فإضافته إلى الكحك ومخبوزات العيد يدعم صحة العظام

صحة الجهاز الهضمي إضافة السمسم إلى الكحك تقلل من مشاكل الهضم حيث يحافظ على صحة الأمعاء ويُعالج الإمساك.

السمسم

صحة البشرة يحافظ السمسم على رطوبة البشرة ويُعالج التجاعيد.

الوقاية من السرطان لأن السمسم غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الخلايا السرطانية.

السمسم يقوي جهاز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

