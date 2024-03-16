باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

يعد الموز من الفواكه التى لايعرف الكثير من الأشخاص أنها مذكورة في القرآن حيث ذكرت في سورة الواقعة «طلح منضود»..
ووفقا لما جاء في موقع فارمسي عن فوائد الموز:
فوائد الموز:
الموز فاكهة غنية بالعناصر الغذائية ولها العديد من الفوائد الصحية. إليك بعض أهم فوائد الموز:
1. مصدر غني بالطاقة: يحتوي الموز على كمية جيدة من السكريات الطبيعية، مثل الفركتوز والجلوكوز، التي تمد الجسم بالطاقة بسرعة.
2. تحسين الهضم: غني بالألياف الغذائية التي تُحسّن من عملية الهضم وتُعزّز صحة الجهاز الهضمي.
3. تقوية العظام: يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لصحة العظام.
4. تنظيم ضغط الدم: يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على تنظيم ضغط الدم.
5. تحسين المزاج: يحتوي على فيتامين ب 6، الذي يُساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر.
تقوية المناعة: غني بفيتامين ج، الذي يُساعد على تقوية جهاز المناعة.
تحسين صحة القلب: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تُساعد على تحسين صحة القلب.
مصدر غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامينات A و C و E و K، بالإضافة إلى معادن مثل المغنيسيوم والحديد والفسفور.
تحسين صحة البشرة والشعر: يُساعد فيتامين C الموجود في الموز على تحسين صحة البشرة والشعر.
مصدر غني بالبوتاسيوم: يُعد الموز من أفضل الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، الذي يلعب دورًا هامًا في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.
يساعد على النوم: يحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون يُساعد على النوم.
يُساعد على إنقاص الوزن: يُساعد الشعور بالشبع الذي يُسبّبه الموز على إنقاص الوزن.
يُساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية: يُساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على تخفيف آلام الدورة الشهرية.