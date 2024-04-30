المشرف العام لنادي المقاولون: الكرة المصرية تمر بمرحلة كارثية.. وسنصعد شكوانا للفيفا

أعرب محمد عادل ، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب ، عن استياءه الشديد من الضرر الذي وقع على فريقه خلال لقاء سموحة بالدوري المصري.

وقال محمد عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" ما يحدث في كرة القدم مأساة ، ولم أشاهد في كرة القدم المصرية أسوأ مما يحدث في الفترة الحالية".

وأكمل:" اتحاد الكرة لا يهتم بالرد على الأندية ، ورابطة الأندية دورها غير فعال وتكتفي بإرسال الشكاوى إلى اتحاد الكرة".

وشدد :" إدارة الكرة المصرية تمر بمرحلة كارثية، ولنا أموال عند بعض الأندية ولم نحصل عليها حتى الآن، رغم الشكاوى التي تقدمنا بها".

وأردف:" لقد سلكنا كل الطرق المشروعة، للمطالبة بإعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة، وذلك قبل تصعيد شكوانا للفيفا، خاصة وأنه لايوجد مباراة تمر دون حدوث كوارث تحكيمية".

وتابع :" المقاولون العرب ينوي اتخاذ كل الإجراءات لحفظ حقوقه حتى لو وصل للاتحاد الدولي، ولابد من إعادة مباراة المقاولون مع سموحة، وللأسف البعض يفسر الحالات التحكيمية حسب أهوائه ".

وأكد قائلا :" إذا لم يتلق المقاولون ردا من اتحاد الكرة قبل مباراته المقبلة في الدوري سيصعد الأمر للفيفا".