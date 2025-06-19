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اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

عمرو أديب
عمرو أديب
سارة عبد الله

علق الإعلامي عمرو أديب على تصاعد الأوضاع بعد الهجوم الإيراني الأخير علي عدد من المناطق الإسرائيلية.

وكتب عمرو أديب عبر أكس: "‏اليوم فى الغالب لن يمر على خير أبدا أظن أننا قد نشهد نهاية الحرب أو نهاية العالم الصواريخ الإيرانية فى أعلى فاعلية لها، والهجمات الاسرائيلية تبحث عن المفاعلات النووية كل الحسابات الاستراتيجية انهارت وكل التوقعات تحولت إلى خيال".

وتابع: “فلتحبس المنطقة كلها أنفاسها لا أحد يستطيع أن يتوقع نهاية اليوم على الإطلاق، ‏هل نحن أمام يوم عادى من أيام الحرب، الاجابه المباشره : لا ، فالايرانى لم يعد مدمرا فحسب ولكن دقيق أيضا، والإسرائيلي لم يعد مسيطرا فقط ولكن أصبح أكثر تهورا”.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين من الهجوم الإيراني الأخير علي عدد من المناطق الإسرائيلية الي 65 حالة.

وفي السياق ذاته ، أكد الحرس الثوري الإيراني نجاحه في تنفيذ الموجة الـ14 من هجماته على أهداف الإحتلال الإسرائيلي الإستراتيجية.

واشارت القناة 12 الإسرائيلية إلي ان صاروخ إيراني أصاب منزل وزير البيئة السابق داني نافيه عضو الليكود  في تل أبيب الكبرى.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بإطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه "الأراضي المحتلة"، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجارات قوية في مناطق متفرقة، من بينها شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى في منطقة تل أبيب الكبرى، بينما تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن إصابة مباشرة في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب.

في سياق آخر..عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، ذكرت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن مغادرته مبكرا لاجتماع مجموعة السبع لا علاقة له إطلاقا بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

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