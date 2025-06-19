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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 19-6-2025.. فيديو

الدولار
الدولار
البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 19 -6 -2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس


سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.61  جنيه للبيع و50.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.17 جنيه للبيع، و58.00  جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.04 جنيه للبيع، و67.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.49 جنيه للبيع، و13.45 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 165.26 جنيه للبيع، و165.75 جنيه للشراء.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار اليوم أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات

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