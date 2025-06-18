الوزراء: لا توجد أي أزمة لأي طلبات لفتح اعتمادات دولارية لمستلزمات الإنتاج لكل السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على كل السيناريوهات بكل تعقيداتها، مضيفا أن كل تصعيد في الحرب من شأنه التأثير علينا ولدينا خطوات استباقية.



وتابع مدبولي، أن لا توجد أي أزمة لأي طلبات لفتح اعتمادات دولارية لمستلزمات الإنتاج لكل السلع ، وتشكيل لجنة الازمات جاء بهدف رصد ومتابعة تطورات الأحداث المرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية بسكل لحظي.



واضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له بمؤتمر الحكومة الاسبوعي، ان نعمل على ضمان استقرار الاسواق الداخلية حتى لو طال النزاع الإسرائيلي.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية أمن للغاية ويتخطى 6 أشهر، مستدركا أن لدينا مخزون استراتيجي أمن جدا يتجاوز 6 أشهر من السلع التموينية.



وأشار مدبولي، إلى أن لدينا 3 سفن تغويز في مصر تعمل على تلبية احتياجات البلاد من الطاقة لكل القطاعات وخاصة قطاع الصناعة.



وقال رئيس مجلس الوزراء، أن نجحنا في تأمين احتياجات الغاز بتواجد ثلاث سفن تغيير على الأراضي المصرية.



وأشار إلى أن لاول مرة سيتم تصاعد الانتاج المحلي من الغاز بشكل تدريجي في أغسطس

