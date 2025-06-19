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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جداول امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2025

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025
امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2025 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2025 من يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025 وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم .

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 .. الفئات المسموح لها التقدم لآداء الدور الثاني 

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر

- الطلاب الذين أدوا امتحانات ابناؤنا في الخارج بالدور الأول 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر


امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 .. .. المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المتقدمين من مصر

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار

- التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية

- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط


أما بالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج 2025 الممتحنين من الدور الأول ، فلا يوجد تقديم إلكتروني مرة أخرى لهم ، ولا يتم دفع أي رسوم ولا يتم إرسال أي مستندات

ويتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية مع كتابة رقم جلوس الدور الأول


امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 .. امتحانات تحديد المستوى ( للطلاب المصريين فقط ) 

- تبدأ من يوم السبت 5 يوليو 2025 من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الالكترونية

- يجب أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب للعام الحالي 2024  /2025 وأن تكون غير معادلة للشهادات المصرية


المستندات المطلوبة للتقدم لـ امتحانات تحديد المستوى ( للطلاب المصريين فقط ) 

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان تحديد المستوى إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار
- التقديم الالكتروني لامحان تحديد المستوى 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية
- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل الشهادة الدولية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والخارجية بالدولة الموجود بها الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط 

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