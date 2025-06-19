الكوارع بـ 400 جنيه والممبار 200.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقريرا مصورا بالشارع، لمعرفة أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.

وجاء في تقرير مراسلة القناة ندى باهي، خلال جولة في الأسواق لمعرف أخر أسعار اللحوم اليوم الخميس إن الأسعار بعد العيد مستقرة وأن متوسط السعر 450 جنيه، وأن الأسعار مستقرة ولم تشهد ارتفاعات أوانخفاضات.

وكشف أحد التجار أن تخزين اللحمة من الأفضل يكون بعد الشراء من الجزار، وليس بعد وضعها في الماء المغلي.

وتحدث عن الأسعار وقال إن سعر الكوارع بـ 400 جنيه والممبار بـ 200.