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الحكومة تؤكد توافر خامات الأعلاف واستقرار أسعار اللحوم والدواجن والألبان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تؤكد توافر خامات الأعلاف واستقرار أسعار اللحوم والدواجن والألبان

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
حمادة خطاب

على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه صناعة الثروة الحيوانية والداجنة إلا أن خامات الأعلاف متوفرة، سواء المستوردة أو المنتجة محليًا. تُعد هذه الخامات، مثل الذرة وفول الصويا، عصب الإنتاج في هذا القطاع الحيوي، وتؤثر ندرتها بشكل مباشر على أسعار اللحوم والدواجن والألبان.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توافر خامات الأعلاف، سواء المستوردة أو المحلية بشكل طبيعي دون وجود أي عجز، مع استقرار أسواق الدواجن واللحوم والألبان.

أسعار اللحوم والدواجن والألبان

وأوضح المركز الإعلامي، أن أسعار اللحوم والدواجن والألبان، وكذلك الأسماك وبيض المائدة، تشهد استقرارًا ملحوظًا، وهو ما يعكس توافر الأعلاف بما يكفي متطلبات السوق المحلي.

كما أكد المركز الإعلامي، حرص الدولة على تدبير العملات اللازمة لمستوردي خامات وإضافات الأعلاف، بما يكفي الاحتياجات، مع وجود  مخزون استراتيجي يكفي لمدة 3 أشهر على الأقل.

وفي السياق ذاته، أوضح المركز أن هناك حملات مكثفة تشنها وزارة الزراعة بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة عمليات بيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها في السوق المحلي، لضمان عدم حدوث ممارسات  احتكارية بغرض زيادة الأسعار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة يتم رصدها.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأزمات بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع كافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، لمراقبة حركة تصنيع وبيع وتداول الأعلاف لمنع أي احتكار أو تخزين.

وفي الإطار ذاته، خصصت وزارة الزراعة أرقام هواتف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 0220541463 - 0220541464، للإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بتخزين أو حجب أي من الأعلاف أو خاماتها الضرورية.

مجلس الوزراء الأعلاف المستوردة التحديات الاقتصادية توافر خامات الأعلاف

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