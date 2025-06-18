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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإسماعيلية والسويس تتسلمان أولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف

استلام اللحوم
استلام اللحوم
عبد الرحمن محمد

شهدت محافظتا الإسماعيلية والسويس تسلّم أولى دفعات لحوم مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري 1446هـ، ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، وتعزيزًا لجهود التكافل الاجتماعي التي تنتهجها الدولة.

في محافظة الإسماعيلية، حضر مراسم التسليم الأستاذ عصام نصار، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، برفقة فضيلة الدكتور محمد عبد المعبود إبراهيم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، حيث تم تسلّم دفعة من لحوم الأضاحي بلغت (2) طن من اللحوم البلدية، وذلك بمشاركة الأستاذة منى محمد حسن، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التضامن الاجتماعي.

وفي محافظة السويس، شهد العميد أحمد علاء، رئيس حي السويس، مراسم استلام الدفعة ذاتها من اللحوم، بحضور الشيخ محمد مسلم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف السويس، حيث تم تسلّم (2) طن من اللحوم البلدية المخصصة لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وقد أجمع المسؤولون في المحافظتين على أن مشروع صكوك الأضاحي يُمثّل نموذجًا فعّالًا للرعاية الاجتماعية، لما يتسم به من دقة في التنظيم، وجودة في التنفيذ، وعدالة في التوزيع، الأمر الذي يضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا. 

كما أشادوا بالشفافية والانضباط في عمليات التسليم والتوزيع، مؤكدين أن هذه المبادرة تُجسد بوضوح الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحرصها المستمر على دعم الأسر الفقيرة وتمكينها من حقوقها في حياة كريمة.

وتأتي هذه الدفعات في إطار الخطة التي أطلقتها الوزارة لتوزيع كميات متتالية من لحوم الأضاحي خلال شهر يونيو، في خطوة تسعى من خلالها إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات المختلفة، بما يعكس التزام الدولة بسياسات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

الإسماعيلية والسويس لحوم صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف الأسر الأولى بالرعاية

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