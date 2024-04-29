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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كائنات فضائية على المريخ .. دلائل جديدة من وكالة ناسا

كائنات فضائية
كائنات فضائية

اكتشفت وكالة ناسا الفضائية غازا جديدا على كوكب المريخ تنتجه كائنات حية على الأرض، مما حيّر العلماء، وجعلهم يتوقعون وجود كائنات فضائية.

وأثار اكتشاف وكالة ناسا الفضائية فضول العلماء بشأن اسرار كوكب المريخ.
 

مريخ
مريخ


ووجدت وكالة ناسا اكتشاف مرعب على سطح كوكب المريخ  فقد عثرت على آثار لكائنات حية وهذه الآثار ربما تعني وجود "كائنات فضائية" تعيش على سطح كوكب المريخ  ولكن لم يستطع العلماء الوصول إليها 

ويقوم العلماء ببعض البحوث الواسعة على كوكب المريخ بسبب الاعتقاد بأن البشر يمكن أن يهاجروا له مستقبلاً وأرسلت وكالة "ناسا" مهمة بحثية واستكشافية لكوكب المريخ منذ سنوات لكنها لم تتضمن بشر.

واكتشف روبوت كوريسوتي روفر التابع لوكالة "ناسا" غاز الميثان وهو ينتج عادة من الكائنات الحية خلال عملية الإخراج، وهو ماسيتم إجراء المزيد من البحوث حوله مستقبلا.

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