نظرة مستقبلية مستقرة.. ستاندرد آند بورز تمنح النمسا ثاني أفضل تصنيف ائتماني

منحت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز "S&P" النمسا ثاني أفضل تصنيف ائتماني "+AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة فيما صنفتها وكالة "موديز" عند ثاني أعلى تصنيف "AA1" مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا.

من جانبها أعلنت وكالة التصنيف الأوروبية “سكوب” تغيير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة"، بالرغم من خفض تصنيف درجة الجدارة الائتمانية طويلة الأجل للنمسا من "AAA" إلى "+AA"، و أرجعت ذلك إلى تباين المؤشرات المالية للبلاد بعد جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

وأوضحت "سكوب" في بيان لها أن التقييم يأخذ في الاعتبار تحديات تؤثر على التوقعات الخاصة باقتصاد النمسا، تشمل تأثير معدل التضخم المرتفع عند مستوى 4.1% على الاستهلاك، مقارنة بمتوسط دول منطقة اليورو عند مستوى 2.6%، وتحديات تتعلق بطبيعة اعتماد النمسا على واردات الغاز، والضغوط المتوسطة والطويلة الأجل ذات الصلة بمدى توافر الأيدي العاملة في سوق العمل النمساوي.