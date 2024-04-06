بدل ما تشتري جديد .. وصفات منزلية للتخلص من بقع الصدأ

تعد بقع الصدأ من أصعب المشكلات التي يمكن علاجها وذلك لقدرتها على التغلغل في الأنسجة وتغيير لونها مما يضطر ربة المنزل الى التخلص منها وشراء أخرى جديدة مكانها خاصة عند الاستعداد لاستقبال العيد.

ووفقا لما ذكره موقع The Spruce يمكنك التخلص من بقع الصدأ وإعادة إحياء ملابسك المفضلة، من خلال مجموعة من الطرق الطبيعية.

وصفة عصير الليمون والملح

المكونات:

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة ملح.

قطعة قماش بيضاء.



الخطوات:

ضعي قطعة القماش البيضاء تحت مكان البقع ثم اسكبي عصير الليمون على البقعة ورشّي الملح عليها.

اتركي الخليط على بقع الصدأ لمدة 30 دقيقة واغسلي الملابس بالماء الساخن والصابون.

إزالة بقع الملابس



وصفة الخل الأبيض

المكونات:

كوب من الخل الأبيض.

ماء بارد.

وعاء.

الخطوات:

اخلطي الخل الأبيض مع الماء البارد بنسبة 1:1 في وعاء.

انقعي الملابس في المحلول لمدة 30 دقيقة واغسلي الملابس بالماء الساخن والصابون.



وصفة صودا الخبز:

المكونات:

عجينة من صودا الخبز والماء.

فرشاة أسنان.



الخطوات:

اصنعي عجينة من صودا الخبز والماء وضعيها على بقع الصدأ وافركيها بفرشاة أسنان.

اتركي العجينة على بقع الصدأ لمدة 30 دقيقة واغسلي الملابس بالماء الساخن والصابون.