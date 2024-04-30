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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تقارير: جوجل تسرح فريقا كاملا من موظفيها لهذا السبب

جوجل تسرح فريق كامل
جوجل تسرح فريق كامل من موظفيها

كشفت تقارير أن شركة جوجل قامت بتسريح فريق كامل من موظفيها خلال الفترة الماضية، حيث تخطط الشركة لتوظيف عمالة أرخص. 

 

وبحسب تقرير صادر عن Free Press Journal فإن جوجل قامت بطرد فريق كامل  يسمى Python بسبب خطتها لتوظيف عمالة رخيصة خارج الولايات المتحدة لتقليل تكاليف الشركة.   

 

ويشير التقرير إلى أن جوجل تقوم ببناء فريق جديد من الصفر في ميونيخ بألمانيا، حيث يقال إن فريق Python الأمريكي يضم أقل من 10 أعضاء كانوا مسؤولين عن الإشراف على جزء كبير من النظام البيئي في جوجل.

 

ومؤخرًا كشف موقع Business Insider مؤخرًا أن شركة جوجل قامت بتخفيض الوظائف في أقسام العقارات والمالية التابعة لها.

 

وتشمل الفرق المالية المتأثرة خزانة جوجل وخدمات الأعمال وعمليات الإيرادات النقدية، وأرسلت روث بورات، المديرة المالية لشركة جوجل، بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين قائلة إن إعادة الهيكلة تتضمن توسيع النمو ليشمل مدن بنغالورالهندية ومكسيكو سيتي المكسيكية ودبلن الأيرلندية.

 

وكانت استغنت جوجل عن مئات العاملين في فرق متعددة في شهر يناير، بما في ذلك فرق الهندسة والأجهزة والمساعدين، حيث تعمل الشركة على زيادة الاستثمار وبناء عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

 

 

جوجل تسريح أزمة تسريح الموظفين توظيف عمالة رخيصة

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تقارير: جوجل تسرح فريقا كاملا من موظفيها لهذا السبب


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