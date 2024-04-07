وجع فى الجسم كله .. اكتشف علاج الألم العضلي الليفي

متلازمة الألم العضلي الليفي (FMS) هي اضطراب مزمن يسبب التعب واضطرابات النوم وصعوبة التركيز وألم في جميع أجزاء الجسم .

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك" لا يوجد علاج نهائي لمتلازمة الألم العضلي الليفي، ولكن هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة.

تشمل العلاجات الشائعة لمتلازمة الألم العضلي الليفي ما يلي:



مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين.

مضادات الاكتئاب مثل ديسيبرامين أو دولوكسيتين.

مضادات الاختلاج مثل بريجابالين أو جابابنتين.

مرخيات العضلات مثل سيكلوبنزابرين أو كاريسوبرودول.

العلاج الطبيعي يمكن أن يساعد في تحسين المرونة والقوة وتقليل الألم.

العلاج النفسي يمكن أن يساعد في التعامل مع الألم والتعب واضطرابات النوم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم المتواصل ليلا حيث يقلل من الألم العضلي الليفي.



ممارسة الرياضة بانتظام بشكل مناسب للجسم وقوته وحالته الصحية.

اتباع نظام غذائي صحي متوازن تحت اشراف طبيب.

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل يحمى من موجات الألم العضلي الليفي.

من المهم العمل مع طبيبك لتحديد أفضل علاج لمتلازمة الألم العضلي الليفي. قد تحتاج إلى تجربة العديد من العلاجات المختلفة قبل العثور على ما يناسبك.