جمال شعبان يقدم نصائح مهمة لخفض الضغط المرتفع بدون أدوية

حرص الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، ببعض النصائح الضرورية التي تساهم في خفض ضغط الدم بدون تناول الأدوية.

وكتب جمال شعبان، في منشوره على الفيسبوك: "كيف تخفض ضغطك المرتفع بدون أدوية، ٧ خطوات ليس بينها الكركدية، الضغط هو القاتل الصامت، مصر بها حوالي ٣٠ مليون مصري يعانون من ضغط الدم المرتفع، حوالي ٣٠٠ مصري يموتون يوميا بسبب ضغط الدم ."

نصائح جمال شعبان لعلاج ضغط الدم المرتفع

١-ممارسة الرياضة علي الإقل نص ساعة يوميا، ٥ ايّام في الأسبوع، مما يعني ساعتين ونصف أسبوعيًا .

٢-النظام الغذائي ، نحن قوم نحب العيش والملح وكلاهما يرفع الضغط لأن العيش غني بالملح

احتياجاتنا من الملح لا تزيد عن ملعقة صغيرة يوميا ٢ونص جم معظمها موجود في الخضراوات فلا داعي لوضع الملاحة علي طاولة السفرة، الأكلات الجاهزة الديليڤري والمعلبات غنية جدا بالملح يجب تجنبها.

٣-تقليل الوزن بنسبة ٥٪؜ يساعدك علي ضبط ضغط الدم المرتفع، أما إذا نجحت في خفض الضغط ١٠٪؜ ستنجح في ضبط الذبذبة الأذينية AF، اتبع النظام الغذائي الذي تستطيع الانتظام عليه طويلًا أفضل الأعمال أدومها وإن قل لا تغتر بالانخفاض السريع في الوزن

٤-الإقلاع عن التدخين لا تدخن ولا تجلس في حضور مدخن، سيجارة واحدة تساوي ١٠ سجائر لأن ٨٠٪؜ من التأثير المدمر يكمن في أول سيجارة.

٥-تجنب الكحوليات

٦-تجنب كثرة تناول المسكنات مثل البروفين والڤولتارين

٧-السلام النفسي والرضا