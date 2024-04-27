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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل.. تناول الفيتامينات بهذه الطريقة يهدد الصحة

تحذير عاجل| تناول
تحذير عاجل| تناول الفيتامينات بهذه الطريقة يهدد صحتك

الفيتامينات والمعادن ضرورية للحفاظ على صحة جيدة، وتلعب أدوارًا حاسمة في وظائف الجسم المختلفة، بدءًا من تعزيز جهاز المناعة وحتى دعم صحة العظام. ومع ذلك، فالإفراط في الأشياء الجيدة قد يكون ضارًا في بعض الأحيان.

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 وإليكم كل ما تحتاج لمعرفته حول الآثار الجانبية المحتملة لتناول كميات زائدة من فيتامين د ومكملات الحديد.
 

هل يمكن للفيتامينات بجرعات عالية أن تضر الجسم؟
الفيتامينات والمعادن هي مغذيات دقيقة حيوية تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية، عادة ما يتم الحصول على هذه المغذيات الدقيقة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، ولكن يلجأ العديد من الأشخاص إلى المكملات الغذائية للتأكد من أنهم يلبيون متطلباتهم اليومية. في الواقع، فإن تناولها بكميات زائدة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ضرر أكثر من نفعه، يمكن أن يؤدي تناول جرعات زائدة من بعض الفيتامينات والمعادن إلى التسمم، مما يسبب مجموعة من الآثار الصحية الضارة. لذلك، من الضروري فهم المدخول اليومي الموصى به لكل عنصر غذائي وتجنب تجاوز هذه الحدود دون إشراف طبي.


ما هي سمية فيتامين د؟
فيتامين د ضروري لنمو وتطور خلايا العضلات، والأداء السليم لجهاز المناعة، والحفاظ على صحة الهيكل العظمي. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى التسمم، تحدث سمية فيتامين د، والمعروفة أيضًا باسم فرط فيتامين د، عندما تكون هناك كميات زائدة من فيتامين د في الجسم، يحدث هذا عادة بسبب الإفراط في تناول المكملات الغذائية بدلاً من اتباع نظام غذائي أو التعرض لأشعة الشمس، النتيجة الرئيسية لتسمم فيتامين د هي تراكم الكالسيوم في الدم، المعروف باسم فرط كالسيوم الدم.


أعراض سمية فيتامين د والجرعة الموصى بها
تشمل أعراض التسمم بفيتامين د ارتفاع مستويات الدم والغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول وألم العظام ومشاكل في الكلى، مثل تكوين حصوات الكالسيوم. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة والموت، في حين تختلف التوصيات بشأن مستويات فيتامين د المثالية، غالبًا ما يُقترح أن المستويات التي تتراوح بين 30-60 نانوجرام / مل هي على الأرجح الأمثل لمعظم الأشخاص. ومع ذلك، فإن تجاوز 100 نانوجرام/مل يمكن أن يكون ضارًا، معظم حالات التسمم بفيتامين د تنتج عن جرعات غير مناسبة من المكملات الغذائية وأخطاء في الوصفات الطبية.


 هل يمكن لجسمك أن يقول "لا مزيد من الحديد، من فضلك!"؟
الحديد هو عنصر غذائي أساسي آخر يلعب دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك نقل الأكسجين في الدم، في حين أن الحديد ضروري لصحة جيدة، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ضارًا.
تناول جرعات عالية من مكملات الحديد، خاصة على معدة فارغة، يمكن أن يسبب العديد من الآثار الجانبية، بما في ذلك:
- معده مضطربه
- إمساك
- غثيان
- وجع بطن
- القيء
- إسهال
- التهاب بطانة المعدة
- قرحة المعدة


الآثار الجانبية الشديدة للكثير من الحديد والجرعة اليومية المطلوبة
في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي الجرعات العالية للغاية من الحديد إلى فشل الأعضاء، والغيبوبة، والتشنجات، والموت،  الأشخاص الذين يعانون من حالة وراثية تسمى داء ترسب الأصبغة الدموية معرضون للخطر بشكل خاص، حيث تمتص أجسامهم وتخزن الكثير من الحديد، تختلف الحدود العليا اليومية لتناول الحديد حسب العمر والجنس. بالنسبة للبالغين، الحد الأعلى بشكل عام هو حوالي 45 ملغ يوميًا، من الضروري فحص مستويات الحديد لديك بانتظام.
المصدر: timesofindia.
 

الفيتامينات المعادن جهاز المناعة صحة العظام فيتامين د الحديد

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