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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

يحدث الآن .. اعرف تأثير الكسوف الكلي على الحالة النفسية

الكسوف
الكسوف

 جذبت ظاهرة الكسوف الكلي العالم وهى من الظواهر الطبيعية التى بدأ الاهتمام بها منذ قرون عديدة وربطتها العديد من الثقافات بمشاعر الخوف والرهبة.

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وطبقا لما ذكره موقع Psychology Today نعرض لكم تأثير الكسوف الكلي على النفسية.

التغيرات في الإيقاع اليومي:

 يؤثر كسوف الشمس على دورة الضوء الطبيعي، مما قد يُسبب اضطرابات في الإيقاع اليومي، مثل صعوبة النوم أو الاستيقاظ، والشعور بالتعب.


الشعور بالقلق والتوتر:

 يمكن أن يُثير الكسوف مشاعر القلق والتوتر لدى بعض الأشخاص، خاصةً أولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق.


التأثيرات على المزاج:

 قد يُؤثّر انخفاض الضوء خلال الكسوف على المزاج، ويُسبب مشاعر الحزن أو الكآبة.

الحزن
الحزن


التأثيرات على السلوك:

 أظهرت بعض الدراسات أنّ بعض الأشخاص قد يُصبحون أكثر عدوانية أو انطوائية خلال فترة الكسوف.


كيف يغير الكسوف الحالة النفسية 

التغيرات الهرمونية:

 يُؤثّر انخفاض الضوء على إفراز بعض الهرمونات، مثل الميلاتونين، الذي يُنظم النوم، والكورتيزول، الذي يُنظم التوتر.

التغيرات في النشاط الدماغي: أظهرت دراسات تصوير الدماغ أنّ الكسوف يُؤثّر على نشاط بعض المناطق في الدماغ، مثل تلك المرتبطة بالمشاعر والعواطف.

الكسوف

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