فادية عبد الغني: تعلمت من نور الشريف الالتزام بالمواعيد

أكدت الفنانة فادية عبد الغني، أن "حفيدي رحيم هيطلع واد جامد اوي، مشيرة إلى أنه أنا أعيش حياة سعيدة، لذلك أعشق الأعمال الكوميدية لأنه مليش في النكد".

وقالت فادة عبد الغني، خلال لقاء لها لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن الفنان الراحل نور الشريف كان من اكثر الفنانين التزاما، مؤكدة أنه تعلمت منه الالتزام بالمواعيد، والتفاني في العمل.

وتابعت الفنانة فادية عبد الغني، أنه أتمنى تقديم شخصية الاديبة مي زيادة، مستقبلا، مؤكدة أن أخر عمل قمت بتقديمه كان مسلسل جري الوحوش، والذي اعتبره من المسلسلات التي تحث على القيم التي افتقدناها في المجتمع.

