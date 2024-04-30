عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فادية عبد الغني: تعلمت من نور الشريف الالتزام بالمواعيد

الفنانة فادية عبد
الفنانة فادية عبد الغني

أكدت الفنانة فادية عبد الغني، أن "حفيدي رحيم هيطلع واد جامد اوي، مشيرة إلى أنه أنا أعيش حياة سعيدة، لذلك أعشق الأعمال الكوميدية لأنه مليش في النكد".

 

وقالت فادة عبد الغني، خلال لقاء لها لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن الفنان الراحل نور الشريف كان من اكثر الفنانين التزاما، مؤكدة أنه تعلمت منه الالتزام بالمواعيد، والتفاني في العمل.

 

وتابعت الفنانة فادية عبد الغني، أنه أتمنى  تقديم شخصية الاديبة مي زيادة، مستقبلا، مؤكدة أن أخر عمل قمت بتقديمه كان مسلسل جري الوحوش، والذي اعتبره من المسلسلات التي تحث على القيم التي افتقدناها في المجتمع.
 

الفنانة فادية عبد الغني الأعمال الكوميدية نور الشريف مي زيادة جري الوحوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

الداعية محمد أبو بكر يتبرأ من تهمة التشهير بالإعلامية ميار الببلاوي

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

هل النوم على البطن حرام؟.. انتبه لـ13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

الأهلي يدرس ضم محمد صبحي حارس الزمالك

أندية الدوري الإنجليزي تصوت لصالح وضح حد للإنفاق في يونيو

فادية عبد الغني: تعلمت من نور الشريف الالتزام بالمواعيد

المشرف العام لنادي المقاولون: الكرة المصرية تمر بمرحلة كارثية.. وسنصعد شكوانا للفيفا

لماذا نقرأ سورة الإخلاص والكافرون في الفجر؟.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون

تقارير: جوجل تسرح فريقا كاملا من موظفيها لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة قصيرة .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كائنات فضائية على المريخ .. دلائل جديدة من وكالة ناسا

جمال شعبان يقدم نصائح مهمة لخفض الضغط المرتفع بدون أدوية

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ