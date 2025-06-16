وزير التعليم: نتطلع للتعاون مع القطاع الخاص الألماني لإنشاء مدارس فنية

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أندرياس أدريان، منسق مجموعة التعليم الفني وسوق العمل، ورئيس مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI II) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وإنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني بالتعاون مع "GIZ".

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على عمق الشراكة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وأهمية هذا التعاون في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة التعليم الفني، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في دعم الوزارة، خاصة في تقديم الدعم الفني وتطوير المناهج القائمة على منهجية الجدارات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين والإداريين، ودعم تطبيق نظم الجودة والتقييم داخل هذه المدارس، وكذلك مساهمة الوكالة في تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريب عملي حقيقية بما يعزز من كفاءة الخريجين ويرفع من فرص التحاقهم بسوق العمل.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عبر مشاركة القطاع الخاص الألماني في إنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني بالتعاون مع "GIZ" وهو ما ينعكس على تعزيز قدرات خريجي هذه المدارس وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

من جانبه، أعرب أندرياس أدريان عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول ذات الأولوية في استراتيجية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لدعم التعليم الفني، وكذلك الاهتمام بضمان الجودة في إدارة المدارس وتدريب المعلمين والرقمنة.

وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون، من أبرزها مناقشة جهود تعزيز التوظيف والانتقال إلى سوق العمل من خلال مشروع (EPP)، وكذلك مراكز التميز (CoCs) كنموذج مستدام للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بهدف تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) وتطوير الكفاءات القطاعية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، والذي يضمن مشاركة قوية من القطاع الصناعي والتزامًا لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التحول الرقمي في التعليم الفني، ودعم الاقتصاد الأخضر.

وتناول اللقاء الاستعانة بخبرات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تطوير نظم الاعتماد من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وتطبيق نظم إدارة الجودة بمؤسسات التعليم الفني بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة المستمرة لضمان للارتقاء بجودة العملية التعليمية داخل المدارس الفنية، ودعم الوزارة في إعداد أطر تقييم أداء المدارس الفنية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير التعليم الفني، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن جودة واستدامة منظومة التعليم الفني في مصر.

وضم وفد الوكالة الألمانية كلًا من نادر نبيل، مدير تنفيذ مشروع (TCTI II) ، ورضوى عبد الرؤوف، رئيس مكون في مشروع (EPP)، وأمينة الخطاب، رئيس مكون في مشروع (TCTI II).

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هانم أحمد، مستشارة الوزير للتعاون الدولي، و شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، و إيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.