رسميًا عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

بشائر سارة للعاملين في القطاع الخاص، أعلنت الحكومة عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال وشم النسيم 2024.

أصدر وزير العمل حسن شحاتة، قرارًا يمنح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم. وحدد القرار موعد إجازة عيد العمال، كما حدد القرار موعد إجازة عيد شم النسيم.

وجرى تعديل موعد إجازة عيد العمال لتكون يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، بدلا من يوم الأربعاء الأول من مايو، وستكون إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، ويتم دفع رواتبها خلال هذه الفترة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأعلن حسن شحاتة، أن يومي الأحد والإثنين 5 و6 مايو، سيكونان إجازة رسمية إلى جانب الجمعة والسبت، وبالتالي سيحصل العاملين في القطاع الخاص على إجازة مستمرة تدوم 4 أيام مدفوعة الأجر، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

وأكد بيان رسمي صادر عن وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، بهدف تحقيق الغاية الاجتماعية والقومية من الاحتفالات الرسمية بالأعياد والمناسبات وتمكين الجميع من المشاركة في الاحتفالات مع العائلة والأصدقاء.

وتابعت وزارة العمل أنه تم توزيع كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024 على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

وفي نفس السياق، هنأ وزير العمل شعب وعمال مصر؛ بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.

عيد القيامة

كما هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف لتبقى الدولة في وحدة نسيجها؛ نموذجًا يهدي الإنسانية للخير والنماء، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.