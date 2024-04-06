بدون أدوية .. طرق طبيعية لعلاج الإمساك في رمضان

الإمساك من المشاكل الصحية المزعجة التي تؤثر على الكثير من الناس خاصة فى صيام رمضان ، وهناك العديد من الطرق لعلاج الإمساك، بدءًا من تغييرات نمط الحياة إلى الأدوية.
ووفقا لما جاء فى موقع "كيلافند كلينك" نعرض لكم نصائح فعالة لعلاج الإمساك:
اتباع نظام غذائي غني بالألياف:
تُعد الألياف عنصرًا أساسيًا لعلاج الإمساك، فهي تساعد على زيادة حجم البراز وتليينه، مما يسهل عملية التبرز.
تتضمن الأطعمة الغنية بالألياف: الموز والتوت والبروكلي، والسبانخ، والجزر، والبطاطا الحلوة.
و الشوفان، والأرز البني، والكينوا.
شرب الكثير من السوائل:
يُساعد الماء على تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء ويجب شرب 8 أكواب من الماء يوميًا على الأقل.
ممارسة الرياضة بانتظام:
الرياضة تحفز حركة الأمعاء وتخفيف أعراض الإمساك وينصح بممارسة 30 دقيقة من الرياضة المتوسطة الشدة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.
تجنب بعض الأطعمة:
هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تُفاقم أعراض الإمساك، مثل: الأطعمة المصنعة والغنية بالدهون والأطعمة قليلة الألياف مثل الأرز الأبيض، والخبز الأبيض والكافيين .
تغيير عادات التبرز:
من المهم تخصيص وقت كافٍ للتبرز، وعدم إهمال الحاجة إلى التبرز لتدريب الأمعاء بانتظام، مثل الذهاب إلى الحمام في نفس الوقت كل يوم.