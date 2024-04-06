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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بدون أدوية .. طرق طبيعية لعلاج الإمساك في رمضان

الامساك
الامساك

الإمساك من المشاكل الصحية المزعجة التي تؤثر على الكثير من الناس خاصة فى صيام رمضان ، وهناك العديد من الطرق لعلاج الإمساك، بدءًا من تغييرات نمط الحياة إلى الأدوية.

ووفقا لما جاء فى موقع "كيلافند كلينك" نعرض لكم نصائح فعالة لعلاج الإمساك:

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اتباع نظام غذائي غني بالألياف:

تُعد الألياف عنصرًا أساسيًا لعلاج الإمساك، فهي تساعد على زيادة حجم البراز وتليينه، مما يسهل عملية التبرز.

تتضمن الأطعمة الغنية بالألياف: الموز والتوت والبروكلي، والسبانخ، والجزر، والبطاطا الحلوة.
و الشوفان، والأرز البني، والكينوا.


 شرب الكثير من السوائل:

يُساعد الماء على تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء ويجب شرب 8 أكواب من الماء يوميًا على الأقل.


ممارسة الرياضة بانتظام:

 الرياضة تحفز حركة الأمعاء وتخفيف أعراض الإمساك وينصح بممارسة 30 دقيقة من الرياضة المتوسطة الشدة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.


 تجنب بعض الأطعمة:

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تُفاقم أعراض الإمساك، مثل: الأطعمة المصنعة والغنية بالدهون والأطعمة قليلة الألياف مثل الأرز الأبيض، والخبز الأبيض والكافيين .

الأغذية المصنعة
الأغذية المصنعة


 تغيير عادات التبرز:

من المهم تخصيص وقت كافٍ للتبرز، وعدم إهمال الحاجة إلى التبرز لتدريب الأمعاء بانتظام، مثل الذهاب إلى الحمام في نفس الوقت كل يوم.

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