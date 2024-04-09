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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

متوفرة ورخيصة.. أكلة في العيد تقوي الشعر وتعالج فروة الرأس

علاج الشعر
علاج الشعر

توجد بعض العادات فى أغلب الدول العربية للاحتفال بالعيد، ويشتهر المصريين ببعض العادات الغذائية من الطعام والتسالي، لذلك كشف موقع هيلثي عن أكلة شهيرة ومتوفرة فى كل بيت تساعد على تطويل الشعر ومعالجته .

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علاج الشعر 

الترمس هو نوع من البقوليات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، إليك بعض الفوائد المحتملة للترمس بالنسبة للشعر وفروة الرأس:

البروتينات: يحتوي الترمس على نسبة عالية من البروتينات التي تعتبر أحد العناصر الأساسية لنمو الشعر الصحي وقوته. يعتبر تناول البروتينات الكافية جزءًا هامًا من العناية بالشعر.

الحديد: يحتوي الترمس على كمية جيدة من الحديد، الذي يعتبر ضروريًا لصحة فروة الرأس ونمو الشعر. نقص الحديد قد يؤدي إلى تساقط الشعر وضعفه، وبالتالي تناول الحديد من مصادر طبيعية مثل الترمس يمكن أن يكون مفيدًا.

فيتامين B والبيوتين: يحتوي الترمس على فيتامين B المهم لنمو الشعر الصحي وقوته، وكذلك البيوتين الذي يعزز نمو الشعر ويحسن حالته، قد يكون تناول الأطعمة الغنية بهذين المغذيين مفيدًا لصحة الشعر بشكل عام.

ومع ذلك، يجب أن نذكر أن الفوائد المحتملة للترمس للشعر لم تتم دراستها بشكل كافٍ ولم يثبتها البحث العلمي بشكل قاطع. قد يكون التأثير المباشر لتناول الترمس على صحة الشعر قد يكون محدودًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تناول الترمس كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع، ولا ينبغي الاعتماد علىه كمصدر وحيد لتحقيق صحة الشعر الجيدة.

لذا، إذا كنت ترغب في تحسين صحة شعرك، فمن الأفضل الاعتماد على نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر، وإذا كنت تعاني من مشاكل خاصة بشعرك أو فروة رأسك، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية أو خبير الشعر لتقييم حالتك وتقديم النصائح المناسبة.

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