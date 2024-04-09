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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الحرازين: نتنياهو يريد تخفيف الكثافة السكانية في رفح الفلسطينية للتضييق على حماس

رفح
رفح

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن بنيامين نتنياهو، يريد أن يخفف الكثافة السكانية في مدينة رفح الفلسطينية، من خلال عودة مجموعة كبيرة من السكان المدنيين إلى مناطق الوسط، من أجل تنفيذ مخطط العملية العسكرية.

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وأشار "الحرازين"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الهدف من رغبة استمرار الضغط من قبل حماس لعودة السكان إلى الشمال، من أجل عدم فرض السيطرة من قبل الحكومة الإسرائيلية على القطاع.

 

ونوه أن إسرائيل ترفض عودة السكان للشمال، من أجل استمرار فرض سيطرتها على مناطق الشمال، وتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية في مناطق الجنوب.

 

وتابع أن حماس تريد أن تعيد تشغيل جهازها الإداري في القطاع، وهذا يعتبر هزيمة لإسرائيل ونتنياهو الذي دمر أكثر من 80% من مباني القطاع، بل وخلف أكثر من 100 ألف مصاب وشهيد في حربه لقطاع غزة.

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