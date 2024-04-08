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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تشمل أغذية وأدوية ووقودا..

مصدر مصري رفيع المستوى: دخول 401 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم

المساعدات
المساعدات

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى بدخول ٤٠١ شاحنة مساعدات إنسانية تشمل أغذية وأدوية ووقودا إلى غزة اليوم.
 

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل دخول مساعدات جديدة إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

أكد محمد جمال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، استمرار دخول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى قطاع غزة من المعبر، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتسهيل دخول المساعدات.

وأضاف "جمال"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، تقديم الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الشاحنات ازدادت عما كانت عليه في الصباح، وبلغ عدد الشاحنات التي تحمل موادا غذائية والتي مرت من معبر كرم أبو سالم ومن مصر إلى قطاع غزة إلى 284 شاحنة تحمل موادا غذائية، إلى جانب 44 شاحنة تعمل موادا غذائية مرت من معبر رفح/=، إلى جانب 4 شاحنات تحمل مواد بترولية".

وأشار إلى أن: "تلك الشاحنات والمواد يحتاج إليها الشعب الفلسطيني، خاصة على مستوى الطاقة واستخدام الوقود في توليد الطاقة لعمل المستشفيات في ظل حالة التردي في المستوى الصحي التي يعانيها من قطاع غزة". 
 

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