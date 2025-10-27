سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك

سعر الدولار الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف، خلال التعاملات الختامية الاثنين 27 أكتوبر 2025، وفقًا للتحديثات الأخيرة على مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر، إذ تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي عند 47.50 جنيه للبيع، 47.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار / بيع / شراء

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 47.50 جنيه 47.37 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.48 جنيه 47.38 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 47.50 جنيه 47.40 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 47.50 جنيه 47.40 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 47.50 جنيه 47.40 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 47.47 جنيه 47.37 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 47.46 جنيه 47.36 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه 47.40 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 47.45 جنيه 47.35 جنيه.

