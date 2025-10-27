أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

شهدت أسعار الذهب فى مصر، حالة من الاستقرار تزامنا مع توقف التداولات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما حد من حركة الأسعار فى السوق المحلية.

ويأتي هذا بالتزامن مع إنخفاض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3%، ليسجل أدني مستوي عند 4004 دولار للأونصة.

أسعار الذهب

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6337 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5545 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4752 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 44360 جنيه.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.66 جنيه للبيع و 47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.23 جنيه للبيع، و 55.07 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.58 جنيه للبيع، 63.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.71 جنيه للبيع، 12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.98 جنيه للبيع، و 12.94 جنيه للشراء.

وكشف محمود القياتي، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف على معظم أنحاء البلاد، مع أجواء خريفية في الصباح، تصبح حارة في النهار، وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

ذروة درجات الحرارة



وقال عضو الهيئة العامة للأرصاد، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن الجو يكون بارد في ساعات الليل، أو الصباح الباكر، وأن ذروة درجات الحرارة تكون فترة الظهيرة، وأن القاهرة تسجل 30 درجة، وأن محافظات جنوب الصعيد تصل إلى 36 درجة.

وأوضح أنه بعد غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، وأن البلاد في الليل تسجل درجات بين 18 إلى 20 درجة.

وأشار إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية في الساعات الصباحية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء القيادة في الصباح.



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الاثنين، يشهد أجواءً خريفية معتدلة، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الطقس اليوم الاثنين في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، شهد صباحاً، تكوّن شبورة مائية صباحًا من الرابعة حتى السابعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصةً الممتدة من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، وقد تكون الشبورة أحيانًا كثيفة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة، خلال الطقس اليوم، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق، بينما تكون فرص سقوط أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم وحالة البحرين

أما عن حالة البحرين، فأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، تكون حالة البحر المتوسط يشهد رياحًا خفيفة إلى معتدلة وارتفاع أمواج من (1 إلى 1.5 متر)، فيما يشهد البحر الأحمر رياحًا معتدلة وارتفاع أمواج من (2 إلى 1.5 متر).

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، خلال الطقس اليوم على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: 29 العظمى – 20 الصغرى

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 28 العظمى – 18 الصغرى

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: 28 العظمى – 18 الصغرى

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 32 العظمى – 22 الصغرى

شمال الصعيد: 31 العظمى – 19 الصغرى

جنوب الصعيد: 36 العظمى – 26 الصغرى

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خلال هذه الفترة والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامة الجميع.